Radikální minulost

Program:

– John Cage: Concert for Piano and Orchestra (1958)

– Charles Ives: Central Park in the Dark (1906)

– Jan Rychlík: Africký cyklus – 2 věty (1961)

– Edgard Varese: Ionisation (1929-31)

– Philip Glass: Music in Fifths (1969)

– Richard Strauss: Metamorphosen (1945)

– Morton Feldman: Turfan Fragments (1980)

Účinkující:

ONO – Ostrava New Orchestra (nově vznikající mezinárodní symfonický orchestr)

Ostravská banda

Joseph Kubera – klavír

dirigenti OD 2017