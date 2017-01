JazzFestBrno 2017: Diana Krall

Do Brna poprvé přijede zpěvačka a klavíristka Diana Krall. V rámci festivalu JazzFestBrno se představí 20. září v DRFG Areně. Tradiční festival tak ve svém 16. ročníku premiérově zamíří do největší brněnské haly a diváci se mohou těšit na sváteční zážitek s jazzovou umělkyní par excellence.



Se svým ranně bopovým pianistickým stylem, elegantním a zároveň smyslným zpěvem a nevídaně fotogenickým vzhledem vlétla Diana Krall do jazzového světa v druhé polovině 90. let jako hurikán. Do světa, ve kterém v té době vládli Young Lions, mladí lvi, jež podporovala vydavatelství tehdy ještě prosperujícího audioprůmyslu. Od těchto dřevních dob se Diana Krall posunula nejen interpretačně, ale i autorsky a dokazuje, že vedleinstrumentálních dovedností a uhrančivého hlasu jí nechybí ani rozměr nefalšované a poutavé písničkářky. Od roku 1996 byla třináctkrát nominována na cenu Grammy, přičemž pětkrát nominaci proměnila ve vítězství. Za svá alba získala devětkrát zlatou, třikrát platinovou a sedmkrát multiplatinovou desku. Prodala 6 milionů nosičů v USA a přes 15 milionů po celém světě.



Co nás čeká na novém albu, jež zpěvačka a klavíristka Diana Krall plánuje na rok 2017, zatím nevíme, ale vzhledem k její neustále hledající povaze a dosavadním výsledkům se jistě máme na co těšit. V brněnské DRFG Areně se Diana Krall představí s jazzovým kvartetem, s nímž již mnohokrát dokázala vykouzlit intimní atmosféru i ve sportovní hale. DRFG Arena je navíc prostor poměrně komorní a nabízí velmi solidní akustiku pro tento typ koncertu.