JazzFestBrno 2017: Steve Gadd Band

Bubenický mistr Steve Gadd je jedním z nejuznávanějších a nejnapodobovanějších hudebníků na světě - fenoménem, jehož cit pro nalezení přesně toho, co daná skladba nebo styl hudby vyžaduje, je nedostižný. Jeho vkus, styl, energie a schopnost vystihnout podstatné - jak ve studiu, tak na pódiu – jej vynesly na piedestal současného bubenického umění bez ohledu na žánry. Přesvědčit se o tom můžete na Gaddově koncertu v brněnském Sono Centru, kde vystoupí jako jedna z hvězd festivalu JazzFestBrno 2017.



Unikátní a obdivuhodná je Gaddova hudební obojživelnost. Na jedné straně nahrál jedinečné groovy na zásadní nahrávky pop music, jako jsou 50 Ways to Leave Your Lover Paula Simona, Chuck E.’s In Love Rickie Lee Jonese,The Hustle Van McCoye, Guilty Barbry Streisand & Barryho Gibba nebo třeba Just the Two of Us Grovera Washingtona Jr. Na straně druhé má v diskografii přelomová alba jazz-rockové fusion, jako jsou adaptace Musorgského Night On Bald Mountain z pera Boba Jamese, Aja kapely Steely Dan, Night Flight legendárních The Brecker Brothers, Spain Al Jarreaua nebo Nite Sprite Chicka Corey.

Ani to není vše - akustický jazz, jenž Gadd spoluvytvářel na deskách Chicka Corey The Mad Hatter, My Spanish Heart, Friends and Three Quartets, patří k tomu nejlepšímu, co Corea kdy nahrál. Ostatně právě Corea nazval Gadda mistrem kreativního groove. Když spojíte tohle vše s Gaddovým charismatem a pódiovým drajvem, jímž podporuje umělce kalibru Erica Claptona nebo Jamese Taylora, jedno je jasné: žádný jiný bubeník neměl v posledních desetiletích takový vliv na jazz a populární hudbu jako Steve Gadd. Skutečně žádný.



Do své kapely si Gadd přizval své oblíbené spoluhráče z kapely Jamese Taylora, basistu Jimmyho Johnsona, kytaristu Michaela Landaua, klavíristu Kevina Hayse a trumpetistu Walta Fowlera. Krom toho, že jsou všichni jmenovaní fenomenálními instrumentalisty a spoluhráči, každý z nich je zároveň schopný lídr svých vlastních projektů. Dohromady tvoří „dream team“ nevídané síly.