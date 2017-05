Robbie Williams se na turné setká s fanoušky. A taky začal zpívat francouzsky

Přesně za čtyři týdny se Robbie Williams vydá na rozsáhlé turné k desce The Heavy Entertainment Show a propagaci nové desky i zmiňovaného turné tak šroubuje do maximálních otáček. Nově se zaměřil na své francouzsky mluvící fanoušky, ale nezapomněl samozřejmě ani na ostatní, s kterými se hodlá během turné osobně setkat.

The Heavy Entertainment Show Tour bude bez pochyby jednou z nejnákladnějších šňůr tohoto roku. Zpěvák tak věnuje veškerý volný čas zkoušení každého detailu, pravidelně cvičí a turné propaguje i v médiích. Již v minulém týdnu uvedl do rádií nový singl, kterým se stala titulní píseň. K ní před pár hodinami představil i videoklip, na který se můžete podívat zde.

Aby fandům nabídl ale i něco úplně nového, vybral z aktuální desky song Time On Earth a dal mu novou podobu. Zmiňovaná píseň je jedním z bonusů deluxe verze alba a zpěvák se ji nově rozhodl nazpívat ve francouzštině. Láká tak jediný koncert na území Francie, který se uskuteční 1. července v Paříži a měl by přinést i jedno prozatím utajené překvapení.

Celá šňůra však fanouškům nabízí jedinečnou možnost se s Robbiem i osobně setkat. Již během posledního turné zpěvák tento atraktivní bonus nabídl a tento týden potvrdil, že setkání s fanoušky bude probíhat i v rámci nadcházející The Heavy Entertainment Show Tour, se kterou dorazí 19. srpna i do Prahy. Přesné pokyny, jak na to, najdete na tomto odkazu.