Před System Of A Down v Praze zahrají Code Orange

Rok 2017 bude bohatý na rockové koncerty předních světových hvězd. Ty mají v drtivé většině ve zvyku dovézt jako předskokany buď naprosté nováčky, nebo vsadit na známé jméno, které přiláká další záplavu fanoušků. Do druhé skupiny patří i System Of A Down, kteří oznámili, že je v Praze podpoří Code Orange.

Code Orange, kteří si v minulosti přezdívali Code Orange Kids, jsou přední američtí zástupci metalcore. Čtveřice z Pensylvánie vznikla v roce 2008 a velmi rychle si našla svojí fanouškovskou základnu. Úspěchu se dočkali již v roce 2012, kdy vyšlo jejich debutové album Love Is Love/Return to Dust. Ještě větší úspěch však přišel o dva roky později, kdy se na trhu objevila deska I Am King.

Zásadní zlom přinesl rok 2016, kdy kapela podepsala smlouvu s prestižním labelem Roadrunner Records, u kterého letos v lednu vyšlo album Forever. S ním se kapela dostala do podvědomí širší veřejnosti, a to i proto, že se na desce nebála experimentovat a vsadila i na industriální metal a tzv. sludge metal.

Desku aktuálně Code Orange propagují na světovém turné, kde doprovází například kapely Anthrax nebo Gojira. Do našeho města si je s sebou pozvali System Of A Down, kteří se v pražské O2 areně představí již 12. června tohoto roku, tedy přesně za dva měsíce.