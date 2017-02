Foo Fighters se po pěti letech vrací do České republiky

Letošní koncertní sezona se začíná velmi slušně plnit, přičemž jedním z těch měsíců, kdy se do naší republiky sjede hned několik velkých hudebních hvězd, bude červen. Kromě již potvrzených Linkin Park, System Of A Down, Alter Bridge nebo Placebo se totiž můžeme těšit i na návrat kapely Foo Fighters. Ta se v pražské O2 areně představí 27. června 2017.

Koncertní kalendář této americké kapely bude v letošním roce hodně nabitý, v Evropě se kvintet ale představí především na hudebních festivalech. Praha tak bude patřit mezi několik málo měst, kde Foo Fighters vystoupí v rámci sólového koncertu, na němž zazní všechny zásadní skladby z dlouholeté kariéry těchto rockerů.

Od roku 1994, kam se datuje vznik kapely, vydali Foo Fighters již osm studiových alb, dvě výběrovky, jeden živák a několik EP. Poslední studiovou desku s názvem Sonic Highways vydali na podzim roku 2014 a získali za ni několik zlatých a platinových ocenění. Za více než dvacet let fungování se zařadili mezi nejúspěšnější rockové kapely a jejich koncerty patří vždy k nezapomenutelným hudebním zážitkům.

Vstupenky na pražský koncert seženete v cenových relacích 1 790 Kč až 2 290 Kč a jejich předprodej odstartuje ve třech etapách. Členové oficiálního fan klubu kapely si je budou moci zakoupit od 1. března, a to úderem 10 hodiny. Live Nation klub začne s předprodejem přesně o den později. Oficiální předprodej tak začne 3. března, opět v 10 hodin dopoledne.