Luhovaný Vincent je luhačovický multižánrový festival, který letos nese téma Dovolená jako stav mysli. Ve své dramaturgii spojuje výběr toho nejlepšího ze současného performativního a tanečního divadla, výtvarných instalací ve veřejném prostoru, hudby, filmu, literatury a letní pohody. Celá řada programových bodů vzniká na míru jednotlivým místům a často také odhaluje jejich zapomenutou hodnotu nebo se spolu s návštěvníky vydává na místa dosud neobjevená. Oblíbené bývají projekce letního kina na terase Městské plovárny Luhačovice stejně jako noci v legendárním klubu Domino, který není běžně přístupný.

Do programu jsou ale zapojena také veřejná prostranství a výjimkou nebývají ani koncerty v hudebním altánu nebo divadelní performance u pramene Aloiska. Je dovolená spíše únikem do dálek nebo můžeme najít odpočinek ve své vlastní mysli či v přítomném okamžiku, klidně ve vlastním městě? Přijďte se s námi do dechberoucích Luhačovic pozastavit a zapřemýšlet nad tématem odpočinku z mnoha úhlů již 22.–25. června 2023.

Vstupenky dostupné v síti smsticket.cz: https://www.smsticket.cz/vstupenky/34976-13-luhovany-vincent-mesto-i-lazensky-areal-luhacovice?utm_medium=anchor Konkrétní program na adrese: https://www.luhovanyvincent.cz/program/