Zlínem proběhne Festivalový půlmaraton za podpory Intersportu

Zlínský filmový festival každoročně představuje to nejlepší z filmové tvorby pro děti a mládež. Už osmým rokem jej doprovází Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín a INTERSPORT u toho nemohl chybět. Přihlaste se a pojďte do toho s námi! V neděli 4. června od 10 hodin startuje závod na 21,097 km, ale přihlásit se můžete i do čtvrtmaratonu, štafety nebo RBP Rodinného běhu na 1 400 m.

Zlín je město proslulé nezaměnitelnou architekturou a je neodmyslitelně spjat také s Mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež. V rámci doprovodného programu 63. Zlín Film Festivalu pořádají organizátoři už po osmé Festivalový půlmaraton, ze kterého se za roky své existence stal největší běžecký závod na východní Moravě. Nadšení z pohybu v kulisách funkcionalistického města letos podporuje také společnost INTERSPORT, která je hlavním partnerem závodu.

K účasti je třeba se do 30. května zaregistrovat zde. Můžete se přihlásit jak na samotný půlmaraton, tedy 21,097 km dlouhý běh, nebo se jako jednotlivec či v tandemu zúčastnit 10,5 km dlouhého závodu. Čtyřčlenné skupiny se mohou zapojit do štafety, v rámci které poběží každý sportovec 5,35 km. S celou rodinou můžete vyběhnout v RBP Rodinném běhu na 1 400 metrů, který bez obtíží zdolají i děti. Všechny tratě startují od Kongresového centra ve Zlíně.

V ceně startovného získáte pamětní medaili, voucher na občerstvení v závodě, vstupenku na filmovou projekci dle vlastního výběru a drobné dárky. Společně s registrací do závodu si můžete zakoupit i speciální edici funkčních triček s motivem Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín. Zajištěn je samozřejmě i pitný režim po celou dobu akce. Ti nejlepší sportovci se mohou těšit na hodnotné ceny v podobě finanční odměny i věcných dárků, mezi nimiž jsou i poukazy do prodejen INTERSPORT.

Více informací najdete na stránkách Festivalového půlmaratonu www.zlinskypulmaraton.cz.

Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2023 Termín: 4. června 2023 od 10:00 Místo startu: Kongresové centrum Zlín Trasy: 21,097 km jednotlivci; 10,5 km jednotlivci nebo tandem; štafeta 4 x 5,25 km Registrace: online do úterý 30. 5. 2023 na www.zlinskypulmaraton.cz/registrace

www.intersport.cz