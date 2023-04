Konkurz do muzikálu

Nově vznikající muzikálové ochotnické divadlo s přesahem do profesionálních sfér ve spolupráci s KD Klobučan vypisuje výběrové řízení na pozice:  asistentka dirigenta a PR managerka (nemusí mít hudební vzdělání)  režisér/režisérka (nutná zkušenost s režisérskou činností)  choreograf/choreografka (nutná zkušenost v oboru choreografa) Zájemci o tyto pozice, prosím, pošlete přihlášku, motivační dopis a své CV na mail: artmusical@seznam.cz Uzávěrka přihlášek je 20. června 2023. Vybraní uchazeči budou pozváni na výběrové řízení písemně. a konkurzy na:  pěvecké, pohybové a herecké role (studenti, ženy, muži - věk pro připravovaný muzikál 20 – 50 let)  korepetitora/korepetitorku  hráče na klávesové nástroje, elektrickou a basovou kytaru  hráče na bicí nástroje, tympány a zvonkohru  hráče na příčnou flétnu, lesní roh, 1. a 2. trubku, pozoun  hráče do skupiny 1. a 2. houslí, viol a violoncell Podmínky konkurzu:  precizní hra z not  dokonalý hudební projev  orchestrální praxe výhodou (není podmínkou) Zájemci, prosím, pošlete přihlášku, motivační dopis a své CV na mail: artmusical@seznam.cz Konkurzy se uskuteční začátkem měsíce července, vybraní uchazeči budou ke konkurzu pozváni písemně. Uzávěrka přihlášek je 20. června 2023.

Hledáme kolegy a kolegyně, kteří by rádi umělecky pracovali na muzikálových projektech, účastnili se pravidelně a včas stanovených zkoušek, vystoupení, zájezdů a měli zodpovědný přístup k celému uměleckému týmu.