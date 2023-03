Cestovatelská beseda: Jordánsko low cost

Low cost cesta přes Jordánsko od pondělí do pátku - splněné cíle, nenaplněné touhy, bezstarostný smích, drkotající zuby a snad nikdy nekončící špína. O svou cestu přes Jordánsko se podělí Jakub Janíček a Nikola Hauerlandová. V úterý 21. března v 18 hodin v sále kolektivního domu.

Jak to asi dopadne, když si z čiré nudy a touhy po cestování jeden večer řeknete, že zakoupíte levné letenky, ať už to bude kamkoliv? A až po koupi zjišťujete, čím se tam platí, jak se tam bydlí, jak je to tam s mobilem, zda se dá půjčit auto, a jestli tam vůbec mají k jídlu to, co můžete jíst?

Od Aqaby, přes Wadi Rum, Petru a Mrtvé Moře zpět do Zlína.