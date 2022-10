Tanec Valmez 2022

15. ročník mezinárodního festivalu TANECVALMEZ jako každý rok, i letos, slibuje dva dny plné tance, řadu tanečních workshopů, hudební koncert ale především 3 dechberoucí taneční vystoupení. Festival proběhne v pátek a v sobotu 14. a 15. října v Kulturním domě v Zašové. Páteční a sobotní festivalový program odstartují mladí choreografové.

V pátek 14. října se v rámci hlavního programu můžete těšit na představení NON-UPGRADED EXISTENCE německé choreografky Nadine Gerspacher. Nabídne nám pohled do pětičlenné rodiny uvolňující své nejbližší touhy po hledání štěstí a lidskosti. Sobota 15. října přinese hned dvě představení. ZA ZAVRETÝMI DVERMI slovenské choreografky Michaely Dzurovčínové, odvykládá výpověď o pocitech ženy, která za zavřenými dveřmi prožívá něco, co netuší ani její nejbližší. Česká choreografka Ester Trčková pak do Zašové přiveze představení ARTIFICIAL, jehož hlavním tématem bude bílý cukr ve svých nejrůznějších podobách.