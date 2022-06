Taneční večer / Swing Shower

SwingShower je mladá swingová kapela ze Zlínska, byla založena v roce 2019. Věnuje se zejména interpretaci tanečního jazzu a swingu z období 20. - 40. let XX. století. Hrají ale také taneční latinu a pomalé balady. Uslyšíte např. KLOBOUK VE KŘOVÍ WHAT A WONDERFUL WORLD ŘÍKEJ MI TO PROSÍM POTICHOUČKU NEBE NA ZEMI SWAY C'EST SI BON a další.