Interaktivní výstavní projekt Zachraň jídlo! ukazuje, jak využít potraviny, které mají zdánlivě to nejlepší za sebou. Dozvíte se, co potraviny zažívají, než se dostanou na stůl, jak často neekologicky cestují. Zjistíte více o potravinovém odpadu a možnostech darování jídla nebo o tématu recyklace potravin. Autory projektu jsou kurátor Fuczik a umělci Vendula Chalánková a Viliam Slaminka. Pracují s fakty dodanými organizací Zachraň jídlo a srozumitelně je představují veřejnosti v interaktivním prostoru, který vzdělává a baví celou rodinu. Návštěvníci mohou do výstavy zasahovat, doplňovat ji a obohacovat její poselství o vlastní zkušenosti. Výstavní projekt Zachraň jídlo! připravila galerie Atrium na Žižkově atrium.cz ve spolupráci s organizací Zachraň jídlo.