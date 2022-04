Marta Töpferová Latin trio - Latinskoamerické & autorské písně

Marta Töpferová – zpěv, cuatro, perkuse,

Alejandro Soto Lacoste (Chile) – kytara, 12-strunná kytara, akordeón, klavír, zpěv,

Gabo Naas (Argentina) – kytara, mandolína, basa, klarinet, zpěv.



Latin trio zpěvačky Marty Töpferové, chilského písničkáře Alejandra Soto Lacoste a argentinského multi-instrumentalisty Gaba Naas se věnuje bohaté tradici latinskoamerických písní. Jejich repertoár se skládá z rytmů a stylů jako chilská cueca, argentinská chacarera a zamba, venezuelské joropo a vals, andské huayno i výběru autorských písní. Ojedinělý sametový hlas Marty Töpferové s vlastním doprovodem na venezuelské cuatro a perkuse spolu s autentickým doprovodem Alejandra Soto Lacoste a Gaba Naase je vskutku kombinace, která přenese posluchače do nevšední a temperamentní hudební krajiny.



Marta Töpferová je jednou z nejzajímavějších zpěvaček a písničkářek své generace. V mládí zpívala osm let klasickou a lidovou hudbu ve sborech v Čechách a ve Spojených státech. Po emigraci do USA v roce 1987 se naučila plynně španělsky a prosadila se jako osobitá umělkyně a skladatelka latinskoamerické hudby. London Times popsal Martu jako „jednu z nejpůvabnějších interpretek lidové hudby Latinské Ameriky". Martin hluboký hlas, lyrické písně a unikátní doprovod na čtyřstrunné cuatro a kytaru zaujaly posluchače po celém světě. Etablovala se na hudební scéně v New Yorku a spolupracuje s nejlepšími hudebníky z oblasti latiny, jazzu i vážné hudby a tato zkušenost se odráží v jedinečném stylovém mixu její vlastní tvorby. V roce 2012 se Marta vrátila do Čech a začala psát písně v rodném jazyce inspirované moravským folklórem a slovanskou hudbou pro její nový soubor Milokraj. Kromě autorských textů Marta zhudebnila básně Věry Provazníkové, Jana Zahradníčka a dalších. Dodnes Marta Töpferová vydala devět alb, obsahující převážně její vlastní tvorbu:

Tento svět (2017, Moravia Publishing),

Reencuentros (2016, Senderos),

Milokraj (2013, Animal Music),

The Other Shore (2011, World Village),

Trova (2009, World Village),

Flor Nocturna (2006, World Village),

La Marea (2005, World Village),

Sueño Verde (2003, Circular Moves) a

Homage to Homeland (2002, vlastní produkce).

Marta je mezinárodně uznávaná jako jedna z čelních představitelek tzv. worldmusic, procestovala Evropu, USA, Kanadu, Argentinu a Thajsko a objevuje se na významných pódiích jako např. Queen Elisabeth Hall v Londýně, Blue Note v New Yorku nebo Bardentreffen Festival v Norimberku.



Chilský písničkář a multi-instrumentalista Alejandro Soto Lacoste je předním hudebníkem chilské hudební scény. Studoval hru na klavír, kytaru, akordeon a zpěv. Také vystudoval kontrapunkt, harmonii a kompozici s chilským profesorem Fernandem Carrasco, kterému později asistoval s projekty s Filharmonickým orchestrem. Dále se intenzivně věnuje latinskoamerické lidové hudbě a populární písni.



Gabo Naas se narodil v argentinské Patagonii. Jeho hlavní nástroje jsou kytara, zpěv a saxofon, ale také hraje na bolivijské charango, klarinet, housle, basovou kytaru, a buben bombo. V poslední době se zaměřuje se na vokální a kytarový repertoár, který se skládá z jeho úprav tradičních jihoamerických písní, zejména v rytmech jako argentinská chacarera, zamba, chamamé, gato, vals a také andské huayno a carnavalito.



Vstupné: 120 Kč, studenti, senioři 50 Kč

(možno zakoupit v Městském informačním a turistickém středisku – přízemí radnice nebo v Alternativě před koncertem).

