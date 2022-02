Hynek Šnajdar — Haeckelův syndrom

Cyklus dvanácti koláží s názvem Haeckelův syndrom bude k vidění v Galerii Sýpka. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 16. února v 18:00 hodin. Vystoupí Sbor hudby. Výstava potrvá do 15. 04. 2022

Hynek Šnajdar ve svých kolážích propojuje formy přírody prostřednictvím Haeckelových biologických organismů propojily prvky z anatomických atlasů a knih. Výstřižky v průběhu minulého roku pečlivě vybíral a aplikoval na černou čtvrtku.

„Tvorba koláží se pro mě stala hrou. Hrou vyžadující nápaditost, představivost, imaginaci. Hrou s momenty překvapení, s dobrodružstvím, s postupně se odvíjejícím, nebo náhle zjevujícím se příběhem. Nevytvářím koláže s nějakým předem stanoveným záměrem, i když se to v průběhu let proměňovalo. Připouštím, že příběh, sen nebo cokoliv jiného se do mojí mysli občas vkrádá ještě předtím, než vezmu do jedné ruky nůžky a do druhé lepidlo. Je to čarovné dobrodružství, nová skutečnost, nový příběh. Jsou to dokumenty zázračných setkání motivů erotických, humorných, z rostlinné i živočišné říše, s anatomickými či technickými detaily, s vyobrazením atributů technické civilizace. Výraznými prvky jsou pak analogie a imaginativní výlety do každodenní reality“„přiblížil Hynek Šnajdar

Tvorbě koláží se autor věnuje od raných 80. let, kdy se se pro něj surrealismus stal ne výtvarným směrem, ale myšlenkovým proudem a hnutím. Před listopadovými událostmi oficiálně nevystavoval, pouze sporadicky své práce představil veřejnosti na rozmanitých „nepovolených“ výstavách v různých parcích, lomech či lesích na Moravě i v Čechách. Od roku 2000 měl 19 samostatných a 45 společných výstav nejen v České republice, ale také v zahraničí (USA, Dánsko, Rakousko). Po roce 1989 Šnajdar zakotvil jako redaktor a později šéfredaktor v redakci týdeníku Region Valašsko ve Vsetíně. V roce 1996 se odstěhoval z Valašského Meziříčí do východních Čech. Stál u zrodu deníku Noviny Náchodska, kam nastoupil jako redaktor. V současnosti je šéfredaktorem magazínu a internetového portálu Salonky v Hradci Králové.

V současné době žije a tvoří v České Skalici.

Na vernisáži výstavy vystoupí hudební seskupení Sbor hudby, které vytvářející vlastní skladby bez přesného stylového zaměření. Navazuje na tradici alternativních a underground kapel z regionu Valašska a Brna. V současnosti směřuje i do oblastí náročnější elektronické hudby. Sbor hudby tvoří tři hudebníci pocházející z Valašského Meziříčí a Havířova, Petr Karkul Randula, Václav Váša Košťál a Jiří Bobeš Prokš.