Beast in Black European Tour

BEAST IN BLACK posouvají „Dark Connection Tour“ na jaro 2022!

Mladá metalová pětice BEAST IN BLACK oznamuje přesun svého „Dark Connection Tour“ na jaro 2022. Virus chytil druhý dech a řádí v Evropě jak černá ruka, proto museli také BEAST IN BLACK přesunout své plánované šílenství na cestách na pozdější termín. Naštěstí to není hudba příliš daleké budoucnosti, BEAST IN BLACK zahrají ve ZLÍNĚ už 19.3.2022, jen to nebude v hale Datart, ale v příjemnějším klubu Masters of Rock Café!

Dobré tedy je, že máte najednou o něco více času k přípravě a nastudování jejich žhavé novinky „Dark Connection“, kterou vám do ZLÍNA přijedou představit. Další dobrou zprávou je, že původně potvrzení speciální hosté koncertu, kapely MISTER MISERY a NESTRUCTION zůstávají!

Ďáblové MISTER MISERY dovezou svoji novinku „A Brighter Side Of Death“ a mladé norské instrumentální duo NESTRUCTION vám představí svůj nevšední Pixel Metal se zvuky z retro video her, poháněný energií samotného Finska!

Žhavá cyberpunk-metalová show BEAST IN BLACK, MISTER MISERY a NESTRUCTION tedy roztaví poslední zbytky ledu ve ZLÍNĚ, Masters of Rock Café, 19. března 2022 a koncertní jaro tak bude officiálně zahájeno!

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na nový termín koncertu.