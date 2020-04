Visions Of Atlantis - Zlín

POZOR! Plánovaný květnový koncert VISIONS OF ATLANTIS v PRAZE se přesouvá na podzim! Nově se přidává také zastávka ve ZLÍNĚ!

„Wanderers Tour 2020“ symphonic-metalové kapely VISIONS OF ATLANTIS se, kvůli současným bezpečnostním opatřením proti šíření nákazy virem Covid-19, přesouvá na podzim letošního roku! O tuto jedinečnou hudební cestu napříč nezkrotným mořem s kapelou VISIONS OF ATLANTIS tedy nepřijdete! Jen si chvíli počkáte, ale o to víc se můžete těšit, protože jejich představení „Wanderers“ na 100% předčí vaše očekávání. VISIONS OF ATLANTIS, s půvabnou zpěvačkou Clémentine Delauney v čele, se chystají dovést vaši mysl do úplně jiné zvukové dimenze!

VISIONS OF ATLANTIS vám dobijí baterky a pohladí duše 13. 10. v PRAZE, klubu Nová Chmelnice a zcela nově také ve ZLÍNĚ, Masters Of Rock Café, o tři dny později, tedy 16. 10.!

Speciální hosté turné se pozměnili. Místo dříve avizovaných kapel EDENBRIDGE, SCARLET AURA a LEECHER se můžete těšit na švédské piráty YE BANISHED PRIVATEERS, kapelu, inspirovanou irskou a skandinávskou lidovou tvorbou a historií. Čeká vás folk metalové hudebně-divadelní představení v historických kostýmech. Kapela vám přiveze představit svoji zbrusu novou, již čtvrtou desku, „Hostis Humani Generis“. Druhým speciálním hostem je anglická symphonic-metalová kapela AD INFINITUM. Kapela je výsledkem touhy zpěvačky Melissy Bonny (Rage Of Light, Warkings) tvořit vlastní hudbu. Vznikla tak kapela, jejíž tvorba je skoro návyková! Jejich směs heavy-metalu a krásných symphonických pasáží dokáže pohladit, jako křídla andělů, ale také probudit démona! Již tento pátek vydávají své debutové album „Chapter I: Monarchy“ a na podzim vám jej představí na turné s VISIONS OF ATLANTIS!