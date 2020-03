Amaranthe + Beyond the Black

Kapely AMARANTHE a BEYOND THE BLACK se v rámci společného evropského turné představí ve ZLÍNĚ!

Dvě metalové komety na jednom místě? Ano! Moderní metaloví inovátoři ze Švédska, v čele s dračicí Elize Ryd, kapela AMARANTHE a mladá německá symphonic-metalová banda BEYOND THE BLACK spojují své síly a hodlají si svými nekompromisně energickými show podmanit Evropu! Jejich společnému tažení se staví do cesty ZLÍN, klub Masters Of Rock Café, a to 5. prosince 2020! Očekávejte strhující večer nabitý skvělým moderním melodickým metalem a spousty hudebních novinek od obou kapel! Uslyšíte koncertní sety, které ještě nikdy nikde nezazněly! Budete tančit, budete zpívat, skandovat, skákat, křepčit, budete se smát i plakat…zkrátka to bude noc, na kterou nezapomenete! Klub Masters Of Rock Café se v noc, kdy městem obchází svatý Mikuláš, otřese v základech! Tady to bude peklo!

Co dodat? Na tomto metalovém koncertě byste rozhodně neměli chybět!