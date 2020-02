Morkovské Bajk 2020

Pořadatel: BIKE TRIATLON MORKOVICE z.s. Místo konání: prostranství před administrativní budovou agrodružstva Morkovice (vedle rybníka Ovčáček) Prezentace: od 10:00 do 12:00 v budově agrodružstva. Start: v 13:00 před městským úřadem Morkovice trasa 46 km i 27 km. Startovné: 350 Kč předem do 31.1.2020 450 Kč předem do 23.03.2020

Rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace 550 Kč na místě prezentace kategorie holky a kluci 13-15 let na trase 27 km mají startovné předem do 23.03.2020 300 Kč, na místě prezentace 400 Kč V ceně startovného: měření čipovou technologií, zázemí, zabezpečení trati pořadateli a profesionální zdravotní službou www.rescuesportovniservis.cz, občerstvení na trati, jídlo a pití po závodě, sprchy ve sportovní hale, možnost mytí kol, parkování zdarma.