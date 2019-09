The Unity ve Zlíně

Německo-italská partička THE UNITY vyráží na turné a u nás se na podzim zastaví v Praze a ve Zlíně!



Jen asi rok a půl poté, co na jaře 2017 skupina The Unity vydala své debutové album, byla tato parta vynikajících muzikantů připravena znovu zasáhnout a 14. září 2018 vydali další desku RISE, které se probojovalo na 69. místo v německé hitparádě. Šlo o vůbec první umístění The Unity v jakékoliv albové hitparádě.



„Nové písně odrážejí úžasnou energii a mimořádné reakce na našich show, ale také velmi pozitivní reakce od médií, “dodává k aktuálnímu albu bubeník Michael Ehré.



Následně absolvovali turné s Edguy, Axel Rudi Pell, Sinner a obráželi také festivaly jako Bang Your Head, Metalfest, Masters Of Rock, Winter Masters Of Rock a Metal Hammer Paradise.