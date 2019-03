Zahájení sezóny na zámku Lešná

Benjamínek mezi moravskými šlechtickými sídly, zámek Lešná, zahajuje novou sezónu o víkendu 30. a 31. března. Připravili jsme opět několik novinek. Tou nejvýznamnější je rozšíření návštěvnické trasy o prohlídku 2. nadzemního podlaží, kde je od letošní sezóny otevřena pracovna hraběte Josefa Karla Seilerna. Ten na začátku 20. století založil v zámeckém parku soukromou zoologickou zahradu, na kterou po druhé světové válce navázala ZOO Zlín. Návštěvníci uvidí také historické fotografie původních majitelů zámku, hraběcí rodiny Seilern-Aspang, a nahlédnou do nově zrekonstruovaných pokojů, ze kterých je výhled na nádvoří zámku a novou letní expozici pro aligátory.

Nové překvapení nabízí zámek Lešná i pro školáky. „Loni byly velmi úspěšné prohlídky zámku s výukou etikety. Program byl primárně pro školy, v září jsme však téma etikety využili i při speciálních dětských prohlídkách pro veřejnost. Letos jsme pro děti z prvního stupně připravili zábavnou pátrací hru Zámecká šifra. S žádostí o rezervaci tohoto programu se již ozvaly desítky škol. Během prázdnin dětskou Zámeckou šifru nabídneme také veřejnosti,“ uvedla Romana Bujáčková ze ZOO Zlín.

Zámecká šifra je pro všechny, kteří se bojí, že by děti klasický historický výklad nebavil. Malí návštěvníci společně s průvodcem pátrají v bohatě vyzdobených zámeckých interiérech po nápovědách a hledají klíč, který jim otevře dveře zpět do zoologické zahrady. Děti poznají historii a největší zajímavosti zámku zábavnou formou, na konci je čeká třpytivá odměna. Trase vede také do patra, do nově otevřené pracovny hraběte Josefa Seilerna.