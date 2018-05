Bonfire + special guest

Němečtí rockoví veteráni BONFIRE vystoupí na podzim ve Zlíně!



Melodické hard rockové skladby, podmanivý a svižný rytmus kytar, pronikavé vokální melodie to jsou typické prvky německé 5členné party Bonfire.

Tato legenda z Ingolstadtu, kterou založil a vede dodnes Hans Ziller, za svou pětačtyřicetiletou kariéru odehrála už více než 1.500 koncertů po celém světě a prodala přes 6,5 milionů alb.

Za celou dobu působení formace Bonfire se za mikrofonem vystřídala řada zpěváků, mezi nejvýraznější patřil například Claus Lessmann nebo David Reece (ex – Accept).

Před dvěma lety se k Bonfire přidal pozoruhodný zpěvák Alexx Stahl a do kapely vlil zase novou krev!

Nyní se tito hardrockeři chystají s novým albem „Temples Of Life“ na monstrózní turné.

Novinkové album, které vyšlo v polovině dubna nabízí pořádně šťavnaté melodie, našponované vokály a výborná kytarová sóla, které posouvají kapelu zase o kus dál.

Bonfire mají nyní opravdu nadupanou formu. Přijďte se o tom přesvědčit 14. října ve zlínském klubu Masters of Rock Cafe.