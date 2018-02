Parní vláček pojede do parku Fábula

PÁRA DO POHÁDKY! Parní vlak vás doveze do nejlepšího světa zábavy- do rodinného zábavného parku Fábula již podruhé! Vyjíždět bude z Jindřichova Hradce každé úterý a čtvrtek v 9:30 hod. Do Kamenice nad Lipou dorzaí v 10:27. Poté se po Masarykově ulici pohodlně vydáte do Fábuly!

Za živými bytostmi z českých pohádek, rodinnou pohodou, focení v kostýmech, únikovou hrou, Igráčkem, stavebnicí ROTO ABC a pravým loupežnickým hostincem. Zpět vás parní vlak čeká v 15:10. V Jindřichově Hradci vystoupíte v 15:57. Léto plné zábavy celé rodiny! To je Fábula.