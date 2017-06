Víte, kdo je to doopravdy wasserman, vodní muž nebo vodník? Podle slovanského folklóru se jedná o vodního démona obývajícího řeky, potoky, jezera i rybníky. Mívá podobu malého mužíka se zelnými vlasy i vousy. Obývá vodní hlubiny nejčastěji v blízkosti mlýnů. Láká k sobě především děti a mladé dívky, například tím že na břehu rozvěsí barevné stuhy a zrcátka.

V zážitkové parku Fábula v Kamenici na Lipou je to jedna z nejmilejších a nejsympatičtějších pohádkových postav, se kterou se zde můžete setkat. Pokud jich budete chtít spatřit co nejvíce najednou, navštivte park v letním týdnu od 21. 8. do 27. 8. 2017, kdy zde budou probíhat Vodnické prázdniny Josefa Dvořáka.

Herec Josef Dvořák se stal tváři a patronem Rodinného zábavního parku Fábula již před lety. Protože je jedním z nejvíce obsazovaných herců do rolí hastrmanů a „nejlépe hovořící vodník českých jevišť“ nechali jsme se inspirovat a připravili pro návštěvníky během vodnického týdne populární vodnickou školu. Pokud zasednete do jejích lavic a úspěšně ji absolvujete, získáte mokré vysvědčení, které Vás bude opravňovat zařadit se mezi vodnickou havěť. A nejen to. Můžete se těšit na hrané pohádky v letním amfiteátru na vodnické téma, které pro Vás budou připraveny každý den.

Atrakce a volnočasové aktivity jsou přístupné za každého počasí, protože areál parku se nachází ve venkovních i vnitřních prostorách. Ve stylovém hostinci U loupežníka Bambitky nebo v občerstvení U Otesánka zaženete hlad a v Pohádkové cukrárně si pochutnáte na zákuscích a kávě.