V pátek 26. května se ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě uskuteční Muzejní a galerijní noc 2017. Letošní muzejní noc zahájí vokálně-instrumentální soubor La Via s dobovými písněmi z různých koutů staré Evropy. Následovat bude komentovaná prohlídka interaktivní archeologické výstavy Stroj času.

Zájemci od 8 do 100 let budou mít možnost naučit se s Mgr. Silvií Čermákovou jednoduchou knižní vazbu a vytvořit si vlastní ex libris. Kapacita dílny je maximálně 20 osob, místo je třeba si zajistit objednávkou na oberreiterova@muzeum.ji.cz.

Ve 20:00 začíná přednáška archeologa jihlavského muzea Mgr. Aleše Hocha s názvem Archeologie – věda pravěká či moderní? A ve 21:00 se návštěvníci mohou těšit na autorské čtení zoologa Pavla Bezděčky na dobrou noc.

Muzejní noc jako tradičně ukončí ohňová show na Masarykově náměstí v podání Umělecké skupiny Fajro z Polné.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě přispívá k Muzejní a galerijní noci neméně zajímavým programem. Lákavou nabídkou bude jistě i podvečerní či večerní návštěva Domu Gustava Mahlera s výstavou Bratři Foersterovi – umělci tónu, slova i palety a v případě příznivého počasí i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy z brány Matky Boží, které zajišťuje Česká astronomická společnost pobočka Vysočina.

I v letošním roce budou mít návštěvníci Muzejní a galerijní noci možnost navštívit Jihlavské podzemí, a to v každou celou hodinu od 17:00 do 20:00.