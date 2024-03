Kupředu do minulosti - Kociánová, Cílek, Dluhý

Kupředu do minulosti 2024 - Jihlava Moderátorka Rádia Universum Martina Kociánová vystoupí s geologem a spisovatelem Václavem Cílkem a badatelem Radovanem Dluhý-Smithem v Jihlavě na jedinečném setkání svého druhu. "Je to příležitost se nejen společně potkat, ale také pobesedovat s fundovanými hosty na téma Co teď a co potom?, které reflektuje aktuální dění, fakta i pocity, které nám události přinášejí", říká autorka projektu a dodává: "Jinak než diskusí nepřijdeme věcem na kloub a proto si s lidmi tak ráda povídám, nevyslýchám je. Václav má neuvěřitelný rozhled a schopnost věci propojovat, Radovan je fundovaný badatel s velkým přesahem. Moc se těším i na osobní setkání s vámi a to nejen v Jihlavě, ale třeba také v Praze či Českých Budějovicích."

Jedinečnou besedu svého druhu u nás a osobní setkání se skvělými hosty můžete zažít exkluzivně už 3.4.2024 v Divadle na Kopečku a to od 19 hod. Kapacita míst je značně omezena. Délka pořadu cca 120 min.

Vstupenky v síti smsticket v předprodeji za 390 Kč, na místě akce pak za 490 Kč. Máte-li zájem na akci vystavovat/prodávat, stát se jejím partnerem či ji podpořit, pište na info@forsberg.cz Více informací Relevantní odkazy: www.radiouniversum.cz www.radovan.org