Kapela THE BACKWARDS přichází s aktuálním programem THE BEATLES ´66 TOUR, který mapuje poslední období koncertování The Beatles. Těšit se můžete na působivý výlet do hudební historie, na nové skladby v repertoáru The Backwards i novou kostýmní a světelnou výpravu. Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles čeká na všechny návštěvníky koncertů kapely The Backwards.

12. 2023