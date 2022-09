Písničkář Vojta Kiďák Tomáško-recitál

Předvánoční recitál folkové legendy ze západních Čech, Vojty Kiďáka Tomáška. Jako své hosty představí humpolecké duo Ty a My. Recitál je plný pohodových písniček, veselých i vážnějších a přestože je to koncert předvánoční, nezazní ani jedna koleda. Ne, že by je účinkující neznali, ale proto, že si myslí, že lidé jsou již od listopadu koledami přesyceni. A tak si je nechají jen pro své nejbližší ke stromečku.