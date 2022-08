O víkendu 13. až 14. srpna 2022 se na hradě Kámen uskuteční tradiční akce Kámenské hradohraní. Desátý ročník je určen široké veřejnosti a na své si přijdou zejména rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, hry pro děti, za dobrého počasí skákací hrad, v neděli na sokolníka s dravci a sovami. Po oba dva dny budou všechny hradní expozice přístupné od 10.00 do 17.00 hodin bez doprovodu průvodců. Návštěvníci si tak celý hrad po zakoupení vstupenek budou moci projít samostatně vlastním tempem a zapojit se do zábavně naučného kvízu s úkoly. Šikovné řešitele na konci nemine malá odměna. V sobotu 13. 8. v půlhodinových intervalech od 19.00 do 21.30 hodin se v režii hradního kolektivu uskuteční večerní prohlídky na téma „Na Kámeni možná straší“.

Vstupné: plné 120,- Kč, snížené (student, senior) 90,- Kč a rodinné (2 dospělí + 2 až 3 děti) 330,- Kč. Z důvodu omezené kapacity je nutné si večerní prohlídku rezervovat na tel. čísle 565 426 609 nebo 721 846 931. Sobotní večer ve 22.30 hodin zakončí ohňová show v podání skupiny Gaja Yritis.