Advent na hradě Kámen

V adventním čase si letos budete moci prohlédnout vánočně vyzdobené interiéry hradu Kámen a připomenout si vánoční tradice a zvyky. Adventní prohlídky hradu budou začínat každou celou hodinu - v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Dále se můžete těšit na zdobení perníčků, vánoční hradní punč, tematický kvíz, výstavu betlémů ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. nebo výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen.

Vstupné na celý program včetně prohlídky je jednotné: • od 6 let 80,- Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma

Pro více informací:

e- mail: z.vobinuskova@muzeumpe.cz,

tel.: 721 846 931

Doporučujeme teplé oblečení.

Přijďte načerpat vánoční atmosféru k nám na hrad. Těšíme se na vás!