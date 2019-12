Polanka Fest 2020

Po čtvrtém velmi vydařeném ročníku, se chystá páté pokračování Polanka festu, jenž se uskuteční opět v areálu třebíčského koupaliště Polanka. Důležité info ke vstupenkám: ZTP/P - cena běžné vstupenky + doprovod ZDARMA (více informací na info@ticketlive.cz) Jednodenní vstupenky k dostání pouze na místě. Děti do 10 let (včetně) mají vstupné zdarma. S vlnami se nesetkáte jen v areálu koupaliště, ale i v cenách vstupenek. Stejně jako hladina vody, bude stoupat i cena lístků.

Naskočte na vlnu hned a užijte si parádní jízdu za nejnižší ceny. Do 31. 01. se dvoudenní vstupenky budou prodávat za 490 Kč. Od 01. 02. do 30. 04. se cena vstupenek zvedne na 590 Kč a od 01. 05. do 29. 07. budou vstupenky k dostání za 690 Kč. Na místě dvoudenní vstupenka bude stát 790 Kč.