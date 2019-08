Den venkova 2019

Třetí ročník akce zaměřené na vše, co patří ke žďárskému zámku už od jeho založení ve 13. století – hospodaření v souladu s živou přírodou, ale také živá kultura a kreativní lidé... Letošním tématem je VČELA A LES.

PROČ VLASTNĚ PŘIJET NA DEN VENKOVA? • Čeká vás spousta aktivit pro všechny členy rodiny.Uděláte jedině dobře, pokud si na návštěvu zámku poslední sobotu v září rezervujete celý den! Kromě Dne venkova můžete zamířit také do Muzea nové generace, do Barokní galerie nebo na prohlídku zámku s průvodcem. • Podíváte se do zákulisí péče o panství – uvidíte, jak funguje hospodaření na panství rodiny Kinských, stroje, které vytěží dřevo a následně jej zpracují, vývoz dřeva z lesa za pomocí koní, ukážeme vám, jak používáme v lese pejsky, vystřelíte si z posedu, ale zároveň zjistíte, proč se z něj vlastně střílet musí atd. • Zjistíte, proč jsou pro nás včely tak důležité – můžete si odnést krásné „včelí “ výrobky z celé řady našich workshopů, zapojit se můžete také do venkovních besed a diskusí na aktuální témata z této oblasti • Chceme, aby byly vaše děti rády venku! Připravili jsme atraktivní venkovní program, při kterém děti pochopí krásu trávení času v přírodě a na tablet nebo televizi ani nevzpomenou ;).

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? • VČELÍ KRÁLOVSTVÍ: o zámecké dílničky, včelí fotokoutek, besedy s odborníky, ukázky včelaření, průzkumy medu, včelí tanec, včelí (vý)let do Žďárských vrchů (hra pro rodiny s dětmi), včelí stezka pro děti, malování včeliček na obličej • JAK SE V LESE HOSPODAŘÍ: o práce s koňmi v lese, práce harvestoru, střelba z posedu, škola štípání dřeva, hašení požáru historickou koňskou stříkačkou, stromolezectví, ukázky trofejí • PŘÍRODA NÁS BAVÍ: o program pro bosé nohy, poznávání přírodnin, dřevěný workshop, ukázky semínek, projížďky na koních Čeká vás také skvělá hudba, ukázky práce loveckých pejsků, zvířátka, tematický jarmark a mnoho dalšího.

Vstupné: • dospělí: 70,- • dítě (3-15 let): 40,- • rodinné vstupné (2 dospělí a až 3 děti): 180,- BONUS KE KAŽDÉ VSTUPENCE: Pokud při návštěvě Muzea nové generace předložíte vstupenku na Den venkova, automaticky získáte slevu ve výši vstupného na Den venkova (dospělí sleva 70 Kč, děti 3-15 let 40 Kč, rodinné vstupné sleva 180 Kč). Jinak řečeno návštěvníci Muzea nové generace mají vstup na Den venkova zdarma. Tento bonus platí do 31.12. 2019.