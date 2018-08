Festival Otevřeno - Jimramov

Nenechte si ujít folklový festival Otevřeno.

Pátek 24. srpna:

Hudba na pódiu

The Dust (18:00-18:50)

Corpulent Provocateur (19:50-20:40)

Cheap Tobacco (PL) (21:50-22:50)

Už jsme doma (23:20-00:20)

Tygroo (00:50-01:40)

Hudba ve stanu

Jitka Šuranská a Jiří Plocek (18:50-19:40)

Jednofázové kvasenie (SK) (20:40-21:30)

Jaroslav F. Pechar (22:50-23:20 a 0:20-0:50)

Sobota 25. srpna:

Dopolední program

Divadlo DRAK N´ROSES (park) (10:00-10:45)

2. vernisáž výstavy Barevný svět Elišky Skálové (Výstavní síň U sv. Jana) (11:00-11:30)

Beseda Martin Fendrych (Irský stan) (12:00-13:00)

Hudba na pódiu

May the Way (13:00-13:50)

Koza na útesu (14:50-15:40)

Květy (16:40-17:30)

CoCo and the Butterfields (GB) (18:30-19:20)

Pavol Hammel & Prúdy (SK) (20:20-21:20)

Organ Explosion (GER) (21:50-22:50)

Queens of Everything (23:20-00:20)

Fapella (00:50-01:40)

Hudba ve stanu

Jericho (13:50-14:40)

Memory Band (15:40-16:30)

Dura & Blues Club (17:30-18:20)

Jarda Svoboda + Holy Fanda & The Reverends (19:20-20:10)

Neděle 26. srpna

Dagmar Andrtová-Voňková (10:15-11:15)