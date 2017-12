Bigtrip.cz - nejdelší cesta kolem světa osobním autem

Šílené vyprávění o jedinečné cestě kolem světa. O tom, že lze moderní škodovkou přejet nejen Afriku, ale objet celý svět. Řekneme vám jestli je horší řešit v Africe rozbité přední okno a nebo vykládku z kontejneru v Argentině.

Jak jsme přežili útok divoké pumy, byli zatčeni v USA, překonali Západní poušť v Austrálii a nebo se ztratili v mongolské Gobi. Abychom se nakonec vrátili do ČR s několika měsíci propadlou technickou. A to vše bez 4x4, GPS a bez dostatku peněz!!! Povíme vám kolik taková cesta stojí, jak jsme to spolu vydrželi, co všechno jsme ochutnali, jak se v Rusku váží vodka a jak se zkrátka žije 2 roky v osobním autě. Na živo, živelně a takovým způsobem, že vám rozerveme bránice a povolíme svěrače!