Nenechte si ujít Městské slavnosti v Děčíně.

Program:

Pátek 11. 5.

10.00 – 20.00 Sochaři Děčínu 18 /Mariánská louka/

Začátek dřevosochání



19.00 – 23.15 Hudební festival Labefest 2018 /Smetanovo nábřeží/

vstupné: předprodej 180,- Kč + poplatky (www.vstupenkadecin.cz, www.ticketstream.cz), na místě 250,- Kč, www.labefest.cz



Line up:

18.00 OPEN DOOR

19.00 – 19.45 Labefest Talent

20.30 – 21.30 Tomáš Klus

22.15 – 23.15 Mig 21



21.45 Ohňostroj /Děčín, Smetanovo nábřeží/

Název show: „Swing Party“

Hudební podklad vychází především z filmového muzikálu, soundtracku „The Great Gatsby“, atmosféry 30. let, plný světových hudebních osobností současného swingu.



Sobota 12. 5.

10.00 – 18.00 ADRENALIN CHALLENGE MAIN EVENT /Smetanovo nábřeží pod zámkem/

20. ročník, jedinečná adrenalinová výzva pro dospělé. V jednom dni prožijete spoustu zábavy, výzev, emocí, odhodlání, odvahy, posunete si své limity! Umožníme Vám dokázat velké věci, na které budete hrdí. Nejde o závod, ale o to si tuhle ojedinělou adrenalinovou výzvu užít!

Děčín je boží a Adrenalin Challenge se koná přímo v jeho srdci!

www.adrenalinchallenge.cz

Doprovodný program ADRENALIN CHALLENGE:

v průběhu odpoledne Trickline show Luky&Mišo, workshop na slicklině.



13.20 – 22.00 Hudební festival Labefest 2018 /Smetanovo nábřeží/

vstupné: předprodej 180,- Kč + poplatky (www.vstupenkadecin.cz, www.ticketstream.cz), na místě 250,- Kč, www.labefest.cz

Line up:

13.00 OPEN DOOR

13.20 – 14.05 Labefest Talent

14.35 – 15.25 Jakub Děkan

16.00 – 17.00 UDG

17.35 – 18.35 Supergroup

19.15 – 20.15 Wohnout

20.55 – 21.55 Visací Zámek



14.00 – 24.00 Sochaři Děčínu 18 /Mariánská louka/ vstup zdarma

14.00 slavnostní zahájeni, celodenní program: hudba, dílny pro děti a dospělé, malování na obličej, stánky s občerstvením, čajovna

22.00 - Alternativní scéna - party s LOS PELOTUDOS a další…

23.00 - překvapení programu

https://www.facebook.com/groups/socharidecinu



14.00 – 17.00 Běláskové klání v podzámčí /Mariánská louka/

Letos na téma: ,,Pojďte budeme si hrát“. Soutěže, hry, činnosti a tvoření pro celé rodiny. Bohatý program pro děti i rodiče, vstup zdarma

Neděle 13. 5.

10.00 – 20.00 Sochaři Děčínu 18 /Mariánská louka/

Pokračování dřevosochání



13.30 – 17.00 ADRENALIN CHALLENGE RACE /Smetanovo nábřeží pod zámkem/

4. ročník, extrémní závod, 12 náročných disciplín, více na www.adrenalinchallenge.cz



14.00 – 18.00 ADRENALIN CHALLENGE KIDS /Smetanovo nábřeží pod zámkem /

3. ročník adrenalinová výzva prověří děti ve věku 3 – 15 let, vítězem je každé dítě, které absolvuje všechny disciplíny, více na www.adrenalinchallenge.cz



Doprovodný program ADRENALIN CHALLENGE:

14.30 – obrovská show v podání světového rekordmana Dannyho Menšíka, přechod nejdelší „highliny“ v ČR přes kaňon Labe!

Trickline show Luky&Mišo, workshop na slicklině, workshopy na paddleboardech.

15.00 - Závody kočárků /SD Střelnice/

7. ročník, v Děčíně ho pořádá Rákosníček Děčín, z.s. již šestým rokem. Závodní kategorie jsou ženy, muži a celé rodiny. Účastnický poplatek.

Sobota 19. 5.

09.00 – 19.00 Historický trh májový /zámek Děčín/

Během letošního Historického trhu májového se přeneseme do období vlády císaře Rudolfa II., kdy na děčínském zámku sídlili rytíři z Bünau. Během tohoto víkendu můžete na zámku potkat opravdového Golema, toho, kterého všichni známe z filmů Císařův pekař a Pekařův císař. Samozřejmě nebudou chybět šermířská, hudební a taneční vystoupení, a také divácky oblíbené scénky. Atmosféru trhů doplní desítky stánků s občerstvením a stylovým zbožím.



Po oba dva dny bude také v jižních zahradách možnost si prohlédnout soutěžní práce 47. ročníku Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva. Letošní téma nese název „Jedno století“. V zahradách budete moci mimo jiné obdivovat květinami vyzdobené automobily a motorky. Na rozdíl od předchozích let bude možné tyto unikátní „vazby“ vidět pouze v rámci konání Historického trhu májového.

Vstupné: 50 Kč dospělí, 20 Kč děti do 15 let a senioři nad 65 let

Děti do tří let a držitelé průkazu ZTP zdarma.

Vstupenka platí oba dny.



09.30 – 16.00 Jízda na pohodu (Masarykovo nám. Děčín I) vstup zdarma

5. ročník, přehlídka a soutěž historických vozidel.

10.00 – 16.00 Mladé Labe /Smetanovo nábřeží/

Tato akce je zejména prezentací volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé a tak se návštěvníci mohou těšit nejen na pódiová vystoupení, ale také na prezentace organizací, které zejména pro děti zajišťuji naplnění volného času. Na pódiu se představí zájmové útvary Domu dětí a mládeže Děčín a další účinkující. Zejména pro děti bude připraven druhý ročník tematického stanu DDM a co to bude letos zatím neprozradíme, ale určitě bude mnoho her a soutěžních disciplín spojených s prezentací DDM a ukázkou kroužků. Celou akci zajišťuje DDM Děčín ve spolupráci se statutárním městem Děčín. Program a podrobnosti najdete na webu www.ddmdecin.eu/mlade-labe/ vstup zdarma.

14.00 Labský streetballový pohár /parkoviště u knihovny/

23. ročník legendárního streetballového turnaje, letos hecujeme účast 100 týmů! Ženské i mužské kategorie od dětí po veterány. Nejstarší streetballový turnaj v ČR je úvodním turnajem Českého streetballového poháru. Samozřejmostí jsou atraktivní soutěže Slam Dunk Battle a 3pt Shootout. Zajisti si postup do celostátního finále v Praze a v mužské kategorii na Prague International Streetball Cup.

Letos nainstalujeme další 3 streetballové koše do ulic Děčína pro veřejnost, celkem už 7 ks!

Přihlášky a info na www.streetball-mania.cz.



14.00 – 18.00 Růžová vína pod Růžovou zahradou /Křížová ulice naproti Vinotéce Děčín/

Degustace vín (rose, klaretů a frizzante),10 vinařství osobně, vína ze soutěže Jarovín rose 2018, přes 100 vzorků vín.



Neděle 20. 5.

10.00 – 18.00 Historický trh májový /zámek Děčín/

Během letošního Historického trhu májového se přeneseme do období vlády císaře Rudolfa II., kdy na děčínském zámku sídlili rytíři z Bünau. Během tohoto víkendu můžete na zámku potkat opravdového Golema, toho, kterého všichni známe z filmů Císařův pekař a Pekařův císař. Samozřejmě nebudou chybět šermířská, hudební a taneční vystoupení, a také divácky oblíbené scénky. Atmosféru trhů doplní desítky stánků s občerstvením a stylovým zbožím.

Po oba dva dny bude také v jižních zahradách možnost si prohlédnout soutěžní práce 47. ročníku Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva. Letošní téma nese název „Jedno století“. V zahradách budete moci mimo jiné obdivovat květinami vyzdobené automobily a motorky. Na rozdíl od předchozích let bude možné tyto unikátní „vazby“ vidět pouze v rámci konání Historického trhu májového.

Vstupné: 50 Kč dospělí, 20 Kč děti do 15 let a senioři nad 65 let

Děti do tří let a držitelé průkazu ZTP zdarma.

Vstupenka platí oba dny.



14.00 – 18.00 Den nejen pro seniory /Smetanovo nábřeží/ vstupné: zdarma

14.00 Houslový soubor "Impira" při ZUŠ Děčín

14.45 Dětský pěvecký sbor „Kvítek“ při ZUŠ Děčín

15.15 Děčínská pěvecká sešlost SaH

16.00 Kliďánko - country skupina

Sobota 26. 5

10.00 – 22.00 7. ročník festivalu Pouličního divadla – memoriál Pavla Jarolíma (Křížová ul., Děčín I) vstup zdarma

Festival pouličního divadla plný pohádek pro děti, koncertů a nejrůznějších soutěží. Nebude chybět samozřejmě občerstvení. Budeme zpívat, hrát a tančit.

Neděle 27. 5.

10.00 – 14. 00 Den plný her /fotbalové hřiště ŘEZUZ blízko Zimního stadionu na Starém Městě/ - vstup zdarma

Zveme malé i velké na den plný her a zábavy na Staré Město. Čeká na vás mnoho atrakcí jako bumberkoule, koně, skákací hrady, malování na obličej, sportovní disciplíny. Nudit se určitě nebudete. Akci pořádá DDM Děčín – středisko Teplická.

www.mmdecin.cz, www.vstupenkadecin.cz, www.slavnostidecin.cz

Pořadatelé si vyhrazují změnu programu. Městské slavnosti Děčín 2018 pořádá: statutární město Děčín.