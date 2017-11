14. sraz mániček U Karla IV.

Milé máničky! Húúž se na Vás moc těšíme a věříme, že noc 17. listopadu bude hodně horká... Společně s DOGMEN a REBEL 67 rozpálíme v klubové restauraci U Karla IV. naše lampáče a kytary do běla a pustíme na Vás tu naši kovovou lokomotivu THE RUMBLE OF SKULLS v plný jízdě!