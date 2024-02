Duchovní shromáždění na Řípu

Společenství Josefa Zezulky vás zve na slavnost Dne otevřeného nebe u příležitosti

•112 let od narození Josefa Zezulky

•30 let od založení Duchovní university Bytí

•10 let od registrace SJZ ministerstvem kultury jako 38. církev a náboženskou společnost

•25 let od prvé přednášky v nově otevřeném Biotronickém centru sociální pomoci

Slavnostní program proběhne od 12ti hodin na vrcholu posvátné hory Říp a jeho druhá část od 15ti hodin v Biotronickém centru sociální pomoci - Soukenická 21, Praha. Nenechte si ujít tuto vyjímečnou příležitost v roce přinašeče Josefa Zezulky.



Autobusovou dopravu z Prahy (odjezd 9:00) a Brna (odjezd 5:50) na Říp a zpět můžete objednat zde: https://www.dub.cz/cs/rip-slavnost-dne-otevreneho-nebe

Info.: e-mail: info@dub.cz, tel: 222 311 141, 603 723 713