Adventní benefiční koncert Schola Gregoriana Pragensis v Litoměřicích

Na slavnostním adventním koncertu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, ve sváteční atmosféře kostela Zvěstování Panny Marie, zazní adventní mariánská mše z českých kancionálů 15.–16. století.

S programem nazvaným Adventus Domini vystoupí uznávaný mužský pěvecký soubor Schola Gregoriana Pragensis v čele se svým zakladatelem a uměleckým vedoucím, panem Davidem Ebenem. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován ve prospěch projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie.

Nejen návštěvníkům adventního koncertu nabízíme v sobotu 9. 12. také mimořádnou komentovanou prohlídku naší aktuální výstavy Miroslav Koval (1944–2022): V souznění se zemí, která bude zahájena v hlavní výstavní budově galerie (Michalská 29/7) ve 14:30 hod. Kapacita prohlídky je omezena, zájemce prosíme o registraci předem na emailový kontakt: info@galerie-ltm.cz, a to nejpozději do 8. 12. do 15 hod.

Těšíme se na vás!