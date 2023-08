koncert Irena Budweiserová

Koncert Ireny Budweiserové v sakrálních prostorách Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech uvede spirituály, gospely v anglickém jazyce, respektive s českými texty vhodnými právě pro tato místa /např.Hold On, True Relligion aj. / Irena se dlouhou dobu věnuje duchovním písním „Černé“ Ameriky. Spirituálům a gospelům. Patří k naprosté špičce v interpretaci této hudby u nás. Během svého studia v roce 1980 nastoupila do Spirituál kvintetu, ve kterém až na kratší odmlku působila do konce roku 2010.