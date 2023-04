Do koloniálních časů po křivých kolejích

Informační středisko města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) Třetí část cestovatelského vyprávění manželů Anny a Petra Burešových vás tentokrát (po Ománu a Indii) zavede do Barmy. Z cesty si manželé odnesli dojem země, v níž dýchá poklidná atmosféra koloniálních časů, kterou ještě nestihl zničit nával turistů, jimž se země teprve zvolna otevírá. Laskaví a usměvaví lidé jsou na cizince zvědaví, zvlášť když s nimi sdílíte zdánlivě nekonečné a ukrutně nepohodlné cesty vlakem.

Svými fotografiemi a zážitky vás provedou od polozapomenutého Hpa An, přes živý Rangún i pouštní Bagan, planinu tisíce pagod, až do horské hillstation Pyin U Lwin a k romantickému jezeru Inle. Vstup na přednášku je ZDARMA. Přístup do informačního střediska je BEZBARIÉROVÝ.