Koncert „Podzimní rovnodennost s Bohemia Voice“ v Panenském Týnci

Bohemia Voice srdečně zve na prožitkový koncert pod širým nebem. Koncert s názvem „Podzimní rovnodennost s Bohemia Voice“ se uskuteční v magickém nedostavěném chrámu Panny Marie v Panenském Týnci. Atmosféru koncertu doplní svým vystoupením skupina FireArt tancem s ohněm a vizuální umělec VJ PleiOne, který každou skladbu doprovodí vizuální projekcí. Nově se na místě před koncertem uskuteční autogramiáda a setkání s fanoušky v čase od 18:00 do 18:30 hodin. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na známé skladby Maestra Ennia Morriconeho a Hanse Zimmera, filmové hity z filmů Gladiátor, Bohemian Rhapsody, Shallow (Zrodila se hvězda s Lady Gaga) a další. Diváci uslyší též stálici repertoáru Bohemia Voice, kterou z originálu Canto della Terra, napsanou pro Andrea Bocelliho, přetextovala na Píseň o Zemi Šárka Krejčí, dvorní textařka Bohemia Voice. Velká část večera bude věnována patronům České země v písních Anežka Česká, Svatá Václave aj. V průběhu večera zazní také Largo z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka s názvem Země má od Apoleny Novotné a hity Heal the World nebo Your the Voice – Slyším hlas, písně oslavující lidského ducha. Vstupenky na koncerty jsou k zakoupení na webových stránkách kvarteta BV https://bohemiavoice.com/koncerty/prozitkovy-koncert-nessun-dorma-nikdo-nespi-3/ nebo na místě v den akce. Cena základního vstupného je 600,- Kč, přední tři řady v ceně 1000,- Kč, zlevněné vstupné za místo ke stání v zadní části v ceně 300 Kč. Chrám bude přístupný veřejnosti od 18:00 hod a v areálu bude otevřeno občerstvení.

Bohemia Voice Multižánrové těleso Bohemia Voice propojuje hudební styly a tím spojuje lidi otevřené pro vnímání hudby v její ryzí podstatě. Kvarteto Bohemia Voice vzniklo v roce 2012 a jak je již z názvu kvarteta patrné, jedním z impulsů jeho...