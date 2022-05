Happening (nejen) za knihovnu

PROGRAM HAPPENINGU (NEJEN) ZA KNIHOVNU 1) HUDBA a. Edera -vychází z post-punku, indie rocku, dream popu či shoegaze https://bandzone.cz/_112695?at=info&cd=1 b. VašeKamilka – kytara a housle, a možná další nástroje c. Na Třetí stranu – kytara, klávesy, cajón/kachon d. Bratři Malých – hrají na kytary 6+12 skvěle všechny možné skladby 2) PŘEDNÁŠKY o moderní architektuře a. Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. – architekt města Děčín a přednášející na ČVUT Praha b. Ing. arch. Jan Hanzlík – architektonická kancelář Teplice c. Mgr. Lenka Hájková – památkářka NPU Praha 3) VÝSTAVA a. Zánik starého Mostu i zrod nového – prezentace Národního památkového ústavu – 6 panelů 2x1m o vývoji architektury nového Mostu info např.: https://sever.rozhlas.cz/zanik-stareho-mostu-i-zrod... b. Stav architektury dnešního Mostu – vlastní prezentace 4 panelů 2x1m z vlastních zdrojů iniciativy ZMK – navržená z podkladů pro Ministerstvo kultury za účelem žádosti zapsání Repre a Městské knihovny Most na Ústřední seznam kulturních památek ČR c. ZUŠ Moskevská Most / výtvarná sekce – grafické práce na téma moderní architektura Mostu d. Zaniklá krajina severozápadních Čech 4) VERNISÁŽ a. Ing. Tomáš Ondrášek – výstava fotografií moderní architektury Mostu (10 čb fotek A3) b. Ivan Klein – výstava fotografií historického vývoje Mostu v druhé polovině 20. století (v roce 1968 mimo jiné zachytil obsazení Mostu ruskými vojáky) 5) KULTURA a. Slamník ZUŠ Litvínov – mladé formující se umělecké podhoubí Slam Poetry b. Nejmenší částice divadelní soubor ZUŠ F. L. Gassmanna Most s hrou Eva H. – 30 min divadelní představení s tématikou architektury 6) PITÍ a JÍDLO a. co nabízí místní kavárny a jejich zázemí b. pivo a párek v rohlíku a to i vegetariánský