Pokořen 2019 - Litoměřice

Pokořen je komornějším pohrobkem Litoměřického kořenu, který se konal v letech 1994 až 2017.

Na letošní, druhý ročník prozatím přislíbili účast Ty syčáci, Dunaj, Mucha, Květy, Choroš, Jakub Noha, Tony Ducháček & Garage, Rudovous.

Další účinkující budou zvolna přibývat.

Pozor omezená kapacita!

Předprodej vstupenek

1. vlna od 15. 2. /100 ks vstupenek do vyprodání přes SMS ticket/ 400,- Kč

2. vlna od 11. 3. /200 ks vstupenek do vyprodání přes SMS ticket/ 500,- Kč

3. vlna od 1. 4. /50 ks vstupenek do vyprodání v Hospodě U letního kina/ 500,- Kč