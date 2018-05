Den dětí - Zámek Benešov nad Ploučnicí

V rámci oslav dětského dne zveme všechny děti do 18 let na prohlídku zámku skoro zdarma, a to pouze za konzervy, granule, pamlsky či hračky pro pejsky - množství se se omezení neklade. Všechny nashromážděné pochoutky a hračky budou předány organizaci Galgo v nouzi sídlící v Proboštově, kde pomáhají týraným psům v nouzi.

Dospělým návštěvníkům vstup zdarma poskytnout bohužel nemůžeme, ale bránit jim v přínosu jídla či hračky pro pejsky rozhodně nebudeme.