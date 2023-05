Food Festival Most 2023

Láska prochází žaludkem, a tak si Central ve spolupráci s Magistrátem města Most pro své zákazníky a stálé příznivce připravil přes 30 stánků s nejrůznějším jídlem a pitím, bohatý hudební program, malování na obličej, karikaturistu či jízdu na koni. Central navíc na letošním ročníku opět oslaví narozeniny – tentokrát už patnácté. Takže pro každého bude klasicky připravena porce selátka s pivem zdarma*, a to 13. května od 10 do 19 hodin v prostorách 1. náměstí vedle obchodního centra a také uvnitř nákupního centra. Těšit se můžete na velký výběr tradičních i netradičních pokrmů. Od klasického burgeru s hranolky, přes mexické tortilly a hot dogy se můžete projíst až do sladké tečky na závěr. Milovníci piva si mohou vybrat mezi Pivovarem Most, Psychovarem, Pivovarem Přeštice a Rudohorem. Děti se jistě rády zastaví pro oblíbené hranolky s kečupem, ke kterým si dají limonádu nebo ovocnou šťávu. Nebudou chybět ani koblížky, cukrová vata, oříšky nebo vafle. „Letošní ročník Food Festivalu si chceme se zákazníky užít ve velkém. Rozšířili jsme nabídku jídel a také hrací zónu,“ říká Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace firmy EPG. V Radničním parku a přilehlých prostorech najdete tvořivé workshopy, jako je tvořením pískem nebo kouzelné vlásky.

Chybět nebudou ani skákací hrady nebo jízdy na koních. V rámci celého dne budou probíhat i další doprovodné akce, například vystoupení šermířů. O hudební zážitek se postará mimo jiné skupina Vanua2, Totally Nothin, Hel´enine Oči, Tiny Beat nebo Boogie Boys. Mezi 14:00 a 15:30 budete moci hlasovat o nejlepší guláš z divočáka, který získá od centra hodnotný dárek. „Tento rok slavíme už patnácté narozeniny, takže se chceme podělit o dárky se všemi zúčastněnými,“ dodává ředitel Malý.