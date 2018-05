Terezínská cihla - hudební festival

TĚŠIME SE NA VÁS NA 2. ROČNÍKU NETRADIČNÍ SPORTOVNĚ KULTURNÍ UDÁLOSTI



HOD DO DÁLKY TEREZÍNSKOU CIHLOU "ŠANCOVKOU" VE VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH PRO MUŽE I ŽENY:

Mláďata do 12. let / Teenageři do 17. let / Dospělí 18+ / Nejlepší léta 40+/ Staré páky 60+/ Týmová soutěž a speciální soutěž mezi týmy HK Lovosice a Slavoj Litoměřice

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE:

13:30 slavnostní zahájení

13:30 vystoupení kapely The Blax a Nestel postel

14:20 hody cihlou kategorie: mláďata, teenageři

15:00 vystoupení kapely Necháme to být

15:50 hody cihlou kategorie: dospělí

16:50 hody cihlou kategorie: nejlepší léta a staré páky

17:40 vystoupení kapely 008

18:30 hody cihlou: HÁZENKÁŘI a BASKETBALISTI

19:20 vystoupení kapely Amberlane

20:10 hody cihlou kategorie: týmy

21:00 vystoupení kapely TH!S

22:30 vystoupení kapely Wanastowi Vjecy Revival

0.00 after párty