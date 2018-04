Černokostelecké Vysmolení

Jarní VYSMOLENÍ se nezadržitelně blíží a kdopa nám bude hrát? Na pódiu se představí kapely:

Authentic - https://www.facebook.com/authentic.cz/

Papajoe - https://www.facebook.com/papajoe.cz/

Mr. Pig - http://bandzone.cz/mrpig nebo https://www.facebook.com/MrPig-202559166423956/

a Mladá garda - mladí a neklidní budiž překvapením pro ctěné obecenstvo. Hlavní hudební program však jako tradičně zajistí naši bednáří, kteří se postarají o celodenní rytmickou produkci. A já pořád, kdo to tluče a on to bednář na obruče....