Aurel Klimt Lajka: Od filmu k divadlu a zpět

Milí návštěvníci, srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Lajka: Od filmu k divadlu a zpět, jejímž autorem je režisér, výtvarník a producent Aurel Klimt. Podílel se výtvarně i režisérsky na filmech Fimfárum Jana Wericha nebo Fimfárum 2, které získaly cenu Český lev.

Vernisáž proběhne v sobotu 11. listopadu od 17.00 hodin.

Jedná se o interaktivní výstavu, která nahlíží do zákulisí filmové tvorby hlavně z výtvarné stránky. Uvidíte filmová prostředí a loutky. Výstava také představí celovečerní film Lajka, který 2. listopadu vstupuje do českých a slovenských kin. Připomíná 60 let od chvíle, kdy byla fenka Lajka poslána do vesmíru. Ve filmové podobě se dostane na planetu Qem a seznámí se s dalšími zvířecími kamarády.