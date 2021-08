V Galerii Středočeského kraje se uskuteční v pátek 17. 9. od 16.00 třetí ročník festivalu A Day of Sound, který přivádí do GASK experimentální a nezávislou hudbu. Publikum na A Day of Sound přijíždí jednak pro sugestivní prostředí interiérových scén a ústředního zahradního pódia v areálu barokní jezuitské koleje, jednak pro specifický kurátorský výběr účinkujících, jehož autorem je Pavel Klusák.

Těšit se můžete na pestrou přehlídku zahraničních a českých interpretů, hlavními hvězdami budou producent BJ Nilsen ze Švédska a hudebnice a sound designérka Marta de Pascalis z Itálie.

DALŠÍ INFORMACE SLEDUJTE ZDE