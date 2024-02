Festival Jarmily Novotné 2024

Na zámku v Litni se chystá připomínka kulatého výročí Jarmily Novotné, součástí slavnostního programu bude i otevření novorenesanční hrobky rodu Daubků.

V letošním roce si připomínáme 30 let od úmrtí Jarmily Novotné, která zemřela nečekaně 9. 2. 1994 v New Yorku. Česká sopranistka Jarmila Novotná patřila k nejzářivějším zjevům světové operní scény 20. století. Zároveň byla známou herečkou v Hollywoodu. Dodnes její jméno rezonuje ve světě, především v Metropolitní opeře v New Yorku, kde působila plných 16 sezón mezi lety 1940-1956 nebo v Berlíně a ve Vídni. Byla rovněž velkou patriotkou, svou rodnou zemi podporovala i ze zahraničí.

Festival Jarmily Novotné, v Litni pořádá již 13 sezón nezisková organizace Zámek Liteň, pro letošní rok chystá sérii akcí, které si budou výročí Jarmily Novotné připomínat.

13. –14. 4.

Jarní akademie hornistů České filharmonie – Liteňské hornové dny

13. 4. v 18.30 v sále Čechovny

Galakoncert hornistů České filharmonie

14. 4.

Koncert Mysliveckých trubačů v zámeckém parku

25. 5.

Slavnostní den při příležitosti 30. výročí úmrtí Jarmily Novotné

26. 5.

ZUŠ Open

4. –7. 7.

Výtvarný víkend pro amatérské malíře

7. 9. v 18.00

Mozartovi svůdníci na zámku v Litni

1. 12.

Adventní koncert